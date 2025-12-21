"Украинская правда" утверждает, что ее журналисты нашли в Израиле Тимура Миндича

Издание "Украинская правда" опубликовало

фотографию бизнесмена Тимура Миндича, утверждая, что она была снята их корреспондентом в Израиле.

"Украинская правда" обещает позднее опубликовать детали.

О том, что журналисты "УП" нашли в Израиле бизнесмена, подозреваемого на Украине в коррупции в энергетической сфере, также сообщила израильская радиостанция "Кан Бет"

10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также занимавшего на тот момент пост министра юстиции Германа Гашущенко. При этом СМИ сообщали, что Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В тот же день НАБУ заявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы хищения средств в энергетической сфере.

11 ноября были опубликованы имена всех подозреваемых в коррупции в компании "Энергоатом".

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Миндича и бизнесмена Александра Цукермана, а 22 ноября они были объявлены в розыск.