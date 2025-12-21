Управление кибербезопасности ищет стартапы для защиты цепочки морских поставок

Ашдодский порт и Национальное управление кибербезопасности объявили тендер на предоставление киберзащиты для важных портовых объектов и глобальной цепочки морских поставок.

Технологические компании призывают предложить решения для защиты портов и судоходства и получить доступ к инвестициям в сотни миллионов долларов, сообщает Israel Defence. Дедлайн подачи заявок – 29 декабря текущего года.

Как сказано в официальном сообщении Ашдодского порта, инициатива призвана ответить на растущую потребность в защите современных морских операционных сред. На фоне все более широкого внедрения автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта в управлении портами, площадь потенциальных атак существенно расширяется.

Кибератаки могут нарушить работу навигационных систем, логистических систем, операционных инфраструктур и критически важных систем, являющихся центральными звеньями мировой торговой цепочки. Среди уязвимых систем можно назвать системы управления кранами, системы идентификации судов, логистические системы планирования, автономные воздушные системы и инфраструктуры промышленного контроля.

Компании, которые будут отобраны, получат доступ к реальным операционным средам на территории порта, а также доступ к данным и стратегической поддержке. Кроме того, перед ними откроется возможность привлечения капитала со стороны технологического фонда Blue Ocean CVC, который вместе с партнерскими фондами оценивается примерно в 455 млн долларов.

Председатель совета директоров Ашдодского порта Шауль Шнайдер подчеркнул, что когда корабли, краны, логистические системы и датчики связаны между собой, защита от кибератак является условием национальной безопасности. Шнайдер добавил, что в последние два года порт столкнулся с необходимостью работать в любых условиях – и под атаками, и под огнем.

Генеральный директор Ашдодского порта Нисан Леви отметил, что порт ищет технологии, которые доказывают реальную операционную ценность в портовом масштабе, решения, которые помогут сохранить непрерывность функционирования, критически важную для израильской экономики.