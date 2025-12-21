Бат-Ям в 2025 году был самым опасным городом для пешеходов

С начала года на дорогах страны погибли 119 пешеходов, что на 8% больше, чем годом ранее, когда в результате ДТП в Израиле погибли 110 пешеходов. Подавляющее большинство погибших – 70% – стали жертвами аварий на городских улицах. Об этом гласят результаты статистического отчета организации "Ор Ярок", которые публикует "Маарив".

В соответствии с этим отчетом, Бат-Ям стал рекордсменом по количеству пострадавших в ДТП пешеходов на каждую тысячу человек населения. За последние пять лет в Бат-Яме в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 419 пешеходов – в среднем, 0,65 на каждую тысячу жителей в год. На втором месте Тель-Авив – 1366 пешеходов за пять лет, или 0,58 на каждую тысячу человек населения в год. На третьем месте – Хайфа (682 пострадавших пешехода, в среднем, 0,47 на каждую тысячу в год).

Афула на четвертом месте – 143 пострадавших пешехода, 0,45 на каждую тысячу населения в год. Замыкает первую пятерку Акко – 119 пострадавших, 0,46 пострадавшего в год, в среднем.

Количество пострадавших пешеходов анализировалось за последние пять лет, с 2020 по 2024 в пересчете на 1000 человек населения в городах с населением более 50 тысяч человек.

Иерусалим – самый населенный город Израиля – в численном коэффициенте по пострадавшим находится на втором месте после Тель-Авива с 1316 пешеходами, но по уровню пострадавших на каждую тысячу населения – на двадцатом: 0,27 пострадавших на тысячу.

Крупные арабские города менее опасны для пешеходов: в Рахате за последние пять лет в ДТП пострадали 54 пешехода (0,14 пострадавшего на 1000 человек в год); в Умм-эль-Фахме – 36 пешеходов (0,12 на 1000), в Нацерете за последние пять лет пострадали 36 пешеходов – 0,09 на 1000 человек населения.

В 2024 году в ДТП на дорогах страны погибли 48 пожилых пешеходов (65 лет и старше), это на 33% больше, чем в 2023 году, когда их было 36. Из этого количества 13 погибших – люди в возрасте старше 85 лет.

В 2024 году погибли 22 ребенка-пешехода, на двоих больше, чем в 2023 году. 13 погибших детей не достигли четырехлетнего возраста.

В 2024 году на дорогах страны погибли 44 пешехода из арабского сектора, что на 91% больше, чем в 2023 году, когда погибших арабов было 23. Доля арабского населения в Израиле составляет около 21%, однако среди погибших пешеходов их доля составила 36%.

В 2024 году погибли 72 пешехода из еврейского сектора и четыре пешехода из категории "другие".