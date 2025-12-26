x
26 декабря 2025
FT: на фоне бума ИИ состояние 10 богатейших техномиллиардеров США за год выросло на $550 млрд

время публикации: 26 декабря 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 14:07
FT: на фоне бума ИИ состояние 10 богатейших техномиллиардеров США за год выросло на $550 млрд
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Совокупное состояние десяти самых богатых технологических миллиардеров США в 2025 году увеличилось более чем на $550 млрд и достигло почти $2,5 трлн против около $1,9 трлн в начале года, пишет Financial Times со ссылкой на расчеты Bloomberg Billionaires Index.

Как отмечает FT, рост благосостояния пришелся на период активных глобальных инвестиций в ИИ (чипы, дата-центры, ИИ-продукты) и ралли на рынках: индекс S&P 500 в 2025 году прибавил почти 18%.

Среди бенефициаров бума FT называет Илона Маска (рост состояния примерно на 50%, до $645 млрд) и основателя Nvidia Дженсена Хуана (рост до $156 млрд), а также Ларри Пейджа, Сергея Брина, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Ларри Эллисона, Стива Балмера, Билла Гейтса и Майкла Делла.

