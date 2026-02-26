Банк "Мизрахи-Тфахот" отчитался о рекордной прибыли за 2025 год

Банк "Мизрахи-Тфахот" первым из пятерки израильских банковских групп опубликовал финансовый отчет за 2025 год, сообщив о рекордной прибыли в размере 5,63 миллиарда шекелей (на 3% больше, чем в 2024 году).

"Мизрахи-Тфахот" является крупнейшим игроком на рынке ипотеки (36,7% рынка). Его совокупные активы выросли на 13,5% до 551 миллиарда шекелей, кредитный портфель – на 11,9% до 400 миллиардов шекелей, а депозиты – на 14% до 448 миллиардов шекелей.

Доходы банка от финансирования в рамках текущей деятельности составили 11,3 миллиарда шекелей.

Собственный капитал банка вырос на 11% - до 34,8 млрд шекелей. Дивиденды по итогам 2025 года составили 2,69 млрд шекелей.