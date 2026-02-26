x
26 февраля 2026
26 февраля 2026
26 февраля 2026
последняя новость: 08:15
26 февраля 2026
Экономика

Депутаты коалиции и оппозиции подали законопроект о снижении НДС

Налоги
Бецалель Смотрич
Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 26 февраля 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 07:54
Депутаты коалиции и оппозиции подали законопроект о снижении НДС
Olivier Fitoussi/Flash90

В ответ на подписание министром финансов Бецалелем Смотричем нового указа, устанавливающего лимит освобождения частного импорта от НДС на уровне 120 долларов, группа депутатов от коалиции и оппозиции представила законопроект о снижении НДС с 18% до 17%.

Законопроект подписали Ханох Милвицки, Авихай Буарон, Кати Штрит (все "Ликуд"), Ицхак Гольдкнопф, Моше Гафни, Ури Маклев, Ицхак Пиндрус (все "Яадут а-Тора"), Одед Форер, Юлия Малиновски (НДИ), Наор Шири, Мирав Бен-Ари ("Еш Атид), Эйтан Гинзбург ("Махане Мамлахти"), Ави Маоз ("Ноам") и Ахмад Тиби (ТААЛ).

Авторы законопроекта утверждают, что борьба Смотрича за расширение освобождения от НДС на онлайн-покупки свидетельствует о наличии в государственной казне бюджетных источников, позволяющих распределять гражданам льготы. По их мнению, направление ресурсов на отраслевое освобождение, которое облагодетельствует лишь онлайн-покупателей и "перенаправит средства в иностранные экономики, неверно и неуместно", и гораздо правильнее использовать излишки для "макроэкономического шага, который улучшит положение всех граждан страны".

Экономика
