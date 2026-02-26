x
Экономика

Wiz отметит сделку с Google самой дорогой вечеринкой в истории израильского хайтека

время публикации: 26 февраля 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 07:54
Wiz отметит сделку с Google самой дорогой вечеринкой в истории израильского хайтека
Flash90

Израильский стартап Wiz, завершающий оформление сделки по своей продаже корпорации Google за 32 миллиарда долларов, организовал для своих сотрудников самую дорогую вечеринку в истории израильского хайтека.

Вечером в четверг, 26 февраля, во втором павильоне Тель-Авивского выставочного центра "Ганей Тааруха", на пуримском мероприятии Wiz выступят более 20 ведущих израильских исполнителей.

По данным портала ynet, на сцену выйдут Ошер Коэн, Эден Голан, Сарит Хадад, Одия, Иври Лидер, Эден Бен Закен, Дана Интернэшнл, Шири Маймон, Нинет Тайеб, Харэль Скаат, Харэль Мояль и другие. Причем петь они будут песни легендарной шведской группы ABBA.

Гонорары артистов, согласно порталу, составили от нескольких десятков тысяч до более чем 100 тысяч шекелей. Общая стоимость вечеринки превышает 10 миллионов шекелей.

