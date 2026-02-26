Politico: в Белом доме предпочитают, чтобы Израиль атаковал Иран первым

Советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях высказываются за сценарий, при котором Израиль наносит удар по Ирану раньше США, поскольку это, по их мнению, упростит для Вашингтона объяснение последующих действий американскому обществу, пишет издание Politico.

Авторы публикации Даша Бернс и Нахаль Туси со ссылкой на двух собеседников, знакомых с текущими дискуссиями, отмечают, что расчет в первую очередь политический: по данным недавних опросов, американцы (особенно республиканцы) в целом могут поддерживать жесткую линию и даже "смену режима" в Иране, но не готовы рисковать жизнями американских военных. В материале приводится формулировка одного из источников: "Есть мнение… что политика гораздо лучше, если израильтяне пойдут первыми и в одиночку, а иранцы ответят ударом по нам – и дадут нам больше оснований действовать".

При этом Politico отмечает: хотя часть окружения Трампа хотела бы "первого шага" Израиля, наиболее вероятным остается сценарий совместной американо-израильской операции.

В ответ на запрос о комментарии представитель Белого дома Анна Келли заявила, что "СМИ могут сколько угодно гадать о мыслях президента, но только президент Трамп знает, что он может или не может сделать".

Посольство Израиля в Вашингтоне от комментариев отказалось.

Politico отмечает, что надежды Вашингтона на дипломатическое решение "тускнеют", и основной вопрос смещается к тому, когда и как может быть нанесен удар по Ирану.

По сведениям издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на прошлой неделе в Белом доме настаивал на необходимости сорвать иранскую ядерную программу, инфраструктуру баллистических ракет и поддержку прокси-групп. Накануне очередного раунда переговоров в Женеве один из источников Politico описывает настрой ближайшего окружения Трампа предельно жестко: "Мы их будем бомбить".

В публикации Politico говорится и о масштабе возможной военной операции, и о рисках для США. Среди ключевых факторов источники называют опасения из-за истощения запасов боеприпасов (вплоть до сценария, при котором это "откроет окно" Китаю в отношении Тайваня), а также вероятность американских потерь в случае наиболее жесткого варианта. Один из собеседников отмечает, что при ударе уровня "смены режима" Иран с высокой вероятностью ответит "всем, что у него есть", а американские объекты в регионе – потенциальные цели и "они не под "Железным куполом"", что несет "большой политический риск".

Среди вариантов удара, перечисленных Politico со ссылкой на чиновников, – ограниченная начальная атака как рычаг для принуждения Тегерана к соглашению, а при провале переговоров – более широкая серия ударов. Целями, как ожидается, станут иранские ядерные объекты (или то, что осталось после ударов США в июне), а также инфраструктура баллистических ракет. Отдельно упоминается и возможность удара по верховному лидеру Али Хаменеи, хотя отмечается, что система власти в Иране устроена так, чтобы заменять выбывающих руководителей.