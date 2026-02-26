Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 26 февраля, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди на севере и в центре страны (до Негева и Аравы включительно). Снегопад на Хермоне. Сильный западный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 7-17, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-19, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 180-300 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В пятницу – дождливо. В субботу – переменная облачность. В воскресенье-вторник – малооблачно. В среду – местами дожди.