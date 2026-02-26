Пелефон сокращает 10% штата

Компания "Безек" сообщила вечером в среду, 25 февраля, что ее дочерняя компания "Пелефон" достигла принципиальных договоренностей с рабочим комитетом.

Совет директоров "Пелефон" утвердил договоренность об увольнении 10% штата компании с выплатой им соответствующих компенсаций и новый коллективный договор сроком на три года, начиная с января 2026 года.

Развернутое соглашение будет подписано после завершения его формулировки на основе утвержденных договоренностей.

Согласно рабочему комитету, около 50 работников уйдут на досрочную пенсию с выплатами в размере около 1 миллиона шекелей на человека, и еще 100 получат повышенные компенсации за увольнение.