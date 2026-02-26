У берегов Кубы пограничники обстреляли американский катер, есть погибшие

Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения, когда корабль береговой охраны Кубы обстрелял зарегистрированный в США скоростной катер, проникший в кубинские территориальные воды. Все пострадавшие – граждане Кубы, проживающие во Флориде.

Согласно кубинской стороне, находившиеся на катере открыли огонь первыми, ранив пограничника. По заявлению властей острова, у большинства из них есть криминальное прошлое, и они намеревались проникнуть на Кубу с террористическими целями.

Государственный секретарь Марко Рубио сообщил, что он в курсе инцидента. США ведут проверку, было ли у пассажиров катера американское гражданство или статус постоянного жителя США.