Муниципалитеты увеличили бюджет проекта субботних автобусов

Согласно представленному отчету, проект бесплатных субботних автобусов "Наим бе-Софаш", спонсируемый 13 муниципалитетами центра страны, обслужил в 2025 году 1,8 миллиона пассажиров

В 2025 году к проекту присоединился 13-й муниципалитет, и теперь в нем участвуют Тель-Авив, Гиватаим, Ход-ха-Шарон, Герцлия, Кфар-Саба, Мевасерет-Цион, Модиин-Маккабим-Реут, Кирьят-Оно, Нес-Циона, Рамат-ха-Шарон, Раанана, Шохам и Йегуд-Моносон.

В общей сложности в рамках проекта обслуживаются 17 автобусных маршрутов

В 2026 году прогнозируется рост количества поездок на 14% - до 50,4 тысяч в каждые выходные.

В связи с этим бюджет проекта вырос на 13% до 26,8 миллиона шекелей, из которых мэрия Тель-Авива выделит 19,8 миллиона шекелей, а остальные 12 муниципалитетов, участвующих в проекте – 6,9 миллиона шекелей.

В 2026 году увеличится частота обслуживания маршрута Гиватаим-Тель-Авив и некоторых других маршрутов. В общей сложности каждые выходные будет выполняться около 900 рейсов.