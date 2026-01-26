Минфин: из-за перехода на электромобили госказна не досчиталась 600 млн шекелей налогов на бензин

Согласно отчету министерства финансов, в 2024 году переход рынка на гибридные автомобили и электромобили привел к недобору налогов на топливо приблизительно на 600 миллионов шекелей.

Прогноз министерства говорит, что в 2030 году недобор вырастет до 2,9 миллиарда шекелей в год, а к 2034 году – до 6,2 миллиарда шекелей.

В минфине дают понять, что решением станет реализация решения правительства о взимании налога на пробег с электромобилей в размере 15 агорот за километр, однако в отчете подчеркивается, что "это предложение еще не утверждено Кнессетом".

Размер акциза на бензин в Израиле - второй по величине в OECD после Литвы.