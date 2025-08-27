На организаторов автобусных маршрутов по субботам подали в суд за дискриминацию инвалидов

Два жителя центра страны с ограниченными возможностями подали на прошлой неделе иск против 13 местных муниципалитетов, финансирующих транспортный проект "Наим бе-Софаш" ("Ездим в выходные").

Истцы, один из которых передвигается на инвалидной коляске, а второй – слабовидящий, требуют по 10000 шекелей каждому из них, и а также признание иска представительским на общую сумму 2,5 миллиона шекелей.

Истцы утверждают, что обслуживающие общественный проект автобусы не обеспечены технологией, позволяющей посадку пассажира в инвалидной коляске (пандус или подъемный механизм), а также системами, предназначенными для слепых и слабовидящих.

Проект "Наим бе-Софаш" оплачивается в основном из казны муниципалитета Тель-Авива. В его рамках 17 автобусных маршрутов обслуживают по субботам население 13 населенных пунктов Гуш-Дана, округов Шарон и Шфела (Тель-Авив, Гиватаим, Од а-Шарон, Герцлия, Кфар-Саба, Модиин-Маккабим-Реут, Нес-Циона, Кирьят-Оно, Рамат а-Шарон, Раанана, Йегуд-Моносон, Мевасерет-Цион и Шоам).