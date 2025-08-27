x
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:23
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

На организаторов автобусных маршрутов по субботам подали в суд за дискриминацию инвалидов

Транспорт
Инвалидность
Суд
Тель-Авив
время публикации: 27 августа 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 10:32
Сделаю, что на организаторов автобусных маршрутов по субботам подали в суд за дискриминацию инвалидов
Oren Nahshon / FLASH90

Два жителя центра страны с ограниченными возможностями подали на прошлой неделе иск против 13 местных муниципалитетов, финансирующих транспортный проект "Наим бе-Софаш" ("Ездим в выходные").

Истцы, один из которых передвигается на инвалидной коляске, а второй – слабовидящий, требуют по 10000 шекелей каждому из них, и а также признание иска представительским на общую сумму 2,5 миллиона шекелей.

Истцы утверждают, что обслуживающие общественный проект автобусы не обеспечены технологией, позволяющей посадку пассажира в инвалидной коляске (пандус или подъемный механизм), а также системами, предназначенными для слепых и слабовидящих.

Проект "Наим бе-Софаш" оплачивается в основном из казны муниципалитета Тель-Авива. В его рамках 17 автобусных маршрутов обслуживают по субботам население 13 населенных пунктов Гуш-Дана, округов Шарон и Шфела (Тель-Авив, Гиватаим, Од а-Шарон, Герцлия, Кфар-Саба, Модиин-Маккабим-Реут, Нес-Циона, Кирьят-Оно, Рамат а-Шарон, Раанана, Йегуд-Моносон, Мевасерет-Цион и Шоам).

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook