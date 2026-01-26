Предприниматели требуют от правительства Израиля раскрыть содержание торгового соглашения с США

Президиум предпринимательского сектора обратился к министрам экономики, сельского хозяйства, финансов и юстиции с требованием раскрыть общественности и членам Кнессета детали торгового соглашения по сельскому хозяйству между Израилем и США, подписанного в декабре 2025 года.

На фоне введения президентом США Дональдом Трампом в апреле 2025 года пошлины в размере 17% на импорт товаров из Израиля. Правительство Израиля тогда поспешило отменить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из США, чтобы смягчить удар по израильскому экспорту

Израиль согласился снять пошлины на сотни американских сельскохозяйственных и продовольственных товаров с января 2026 года, включая мясо, сыры, фрукты и овощи. В обмен США продлили освобождение от пошлин для определенных квот израильской сельхозпродукции и расширили список освобожденных категорий. Кроме того, пошлина на импорт из Израиля была снижена с 17% до 15%.

Однако подробности соглашения до сих пор не опубликованы.

По утверждению главы президиума Дуби Амитая, "из немногого, что было опубликовано до сих пор, возникает серьезное опасение, что реализация соглашения приведет к резкому росту дороговизны жизни в Израиле".

Следует отметить, что, хотя на сайте минэкономики говорится, что соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года, правительство еще все еще не ратифицировало и оно не было представлено Кнессету.