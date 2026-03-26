Новым Boeing 787 разрешили брать на борт больше пассажиров и багажа

Федеральное авиационное управление США разрешило увеличить максимальный взлетный вес новых самолётов Boeing 787-9 и 787-10 на три и на пять тонн дополнительно.

Это позволит авиакомпаниям брать на борт больше пассажиров и груза, или же увеличить дальность полета (на 550 и на 780 км соответственно).

Разрешение распространяется на самолеты, построенные после декабря 2025 года. Первой авиакомпанией, которая сможет воспользоваться им, является новозеландская Air New Zealand.