Reuters: Украина парализовала 40% экспортных мощностей российского нефтепрома

За последний месяц Украина с помощью дронов нанесла удары по всем трем российским портам, через которые идет экспорт нефти на запад – Новороссийску, Приморску и Усть-Луге.

Также были нарушены поставки арктической нефти из Мурманска и остановлены поставки Венгрии и Словакии через нефтепровод "Дружба".

Согласно Reuters, на текущий момент выведены из строя около 40% экспортных мощностей российской нефтяной промышленности – около 2 миллионов баррелей в сутки. Оставшаяся нефть идет только на восток – через порт Козьмино в Приморье, нефтепровод Сковородино - Мохэ и Атасу – Алашанькоу, ведущий в Китай, и из Сахалина.

На западном направлении остались лишь поставки 300 тысяч баррелей в сутки в Беларусь