Экономика

Reuters: Украина парализовала 40% экспортных мощностей российского нефтепрома

Нефть и газ
Россия
время публикации: 26 марта 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 10:17
За последний месяц Украина с помощью дронов нанесла удары по всем трем российским портам, через которые идет экспорт нефти на запад – Новороссийску, Приморску и Усть-Луге.

Также были нарушены поставки арктической нефти из Мурманска и остановлены поставки Венгрии и Словакии через нефтепровод "Дружба".

Согласно Reuters, на текущий момент выведены из строя около 40% экспортных мощностей российской нефтяной промышленности – около 2 миллионов баррелей в сутки. Оставшаяся нефть идет только на восток – через порт Козьмино в Приморье, нефтепровод Сковородино - Мохэ и Атасу – Алашанькоу, ведущий в Китай, и из Сахалина.

На западном направлении остались лишь поставки 300 тысяч баррелей в сутки в Беларусь

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 марта 2026

Массированный украинский удар по России, в Ленинградской области горит порт Усть-Луга