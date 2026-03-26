Часть боевиков "Хизбаллы" не получили зарплату за прошлый месяц

По данным ЦАХАЛа, ливанская террористическая организация "Хизбалла" до сих пор не выплатила зарплаты части своих боевиков за прошлый месяц, а остальные получили лишь частичные выплаты.

Как сообщает служба новостей N12, "Хизбалла" столкнулась с проблемами ликвидности из-за массированных ударов Израиля по офисам ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан" – финансовой структуры, используемой ею для выплаты зарплат боевикам, а также из-за прекращения доставки наличности из Ирана из-за войны.