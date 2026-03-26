"Тева" лидирует в рейтинге подарков работникам на Песах

Согласно опросу компании "Ваадим", занимающейся сопровождением рабочих комитетов в Израиле, самый большой подарок на праздник Песах получат работники фармацевтического концерна "Тева" – 1700 шекелей.

В химической компании ICL и в Хайфском порту работники получат подарки стоимостью 1500 шекелей, в "Авиационной промышленности" – 1200 шекелей, в Электрической компании и в больнице "Ихилов" – 1000.

Средняя стоимость подарка на одного работника составит от 650 до 950 шекелей. Вместе с тем, если в государственном и общественном секторе средний размер подарока достигает 1 200 шекелей, в частном секторе речь идет о 500-800 шекелях, а в сфере услуг лишь о 200 шекелях.

Компания отмечает, что в хайтеке в этом году средняя стоимость подарка снизилась и составляет от 600 до 900 шекелей.