Суд в Калифорнии: дизайн соцсетей привел к депрессии

Суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес прецедентное решение, признав Meta и Google ответственными за депрессию и тревожное расстройство, от которых страдает двадцатилетняя женщина, с шести лет навязчиво использовавшая их платформы.

Присяжные констатировали, что вред истице причинил "небрежный" дизайн приложений обеих технологических компаний.

Размер установленной судом компенсации за ущерб составил 3 миллиона долларов, из которых Meta должна выплатить 70%, а Google – 30%.

Кроме того, присяжные постановили провести дополнительный этап процесса для определения размера штрафных санкций за умысел или мошенничество.

Решение рассматривается как прецедент для примерно двух тысяч аналогичных исков, поданных подростками, учебными заведениями и генеральными прокурорами против технологических компаний. Оно закрепляет новую правовую концепцию: дизайн социальных платформ может квалифицироваться как дефектный продукт, причиняющий личный вред.

В этом деле адвокатам удалось убедить суд, что данное дело касается не пользовательского контента, за который, по федеральному законодательству, владеющие соцсетями компании ответственности не несут, а именно дизайна продукта, и в частности - бесконечной прокрутки и алгоритмических рекомендаций, а не контента как такового.