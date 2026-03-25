БАГАЦ признал перевод миллиарда шекелей ультраортодоксальным школам незаконным

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил принятое в декабре 2025 года решение финансовой комиссии Кнессета о переводе около 1,1 млрд шекелей ультраортодоксальным учебным заведениям, постановив, что оно являлось незаконным.

Вместе с тем суд не стал обязывать школы вернуть большую часть средств, сославшись на принцип "свершившегося факта".

Таким образом, де-факто речь идет о блокировании приблизительно 100 миллионов шекелей, которые еще не были переведены на момент издания судебного запрета.

Судьба этих денег будет рассмотрена финансовой комиссией Кнессета повторно в ближайший вторник.

Напомним, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что министерство финансов фактически получало одобрение финансовой комиссии Кнессета задним числом, после того, как деньги уже были переведены.

Министерство финансов настаивало на том, что подобная практика является общепринятой, однако судьи не согласились с ним, постановив, что "безусловная незаконность состоит именно в переводе средств до принятия решения комиссии".

Офис юридического советника Кнессета Сагит Афик также квалифицировал произошедшее как незаконные действия правительства и министерства финансов, отметив, что "такой способ работы неприемлем" и что факт перевода средств до их утверждения не был сообщен депутатам ни в ходе обращения, ни во время заседаний комиссии.

Суд обязал министерства финансов и просвещения предоставить членам комиссии полную фактическую базу по каждой бюджетной статье: цели, обоснование, данные об охвате базовыми учебными программами, подготовке учителей и расчете их зарплат.

Комиссии также предстоит рассмотреть вопрос о зачете средств, причитающихся школам, не преподающим базовые дисциплины.