Кнессет продлил почти все лицензии на три месяца

Депутаты Кнессета утвердили во втором и третьем чтениях законопроект премьер-министра Биньямина Нетаньягу, министра юстиции Ярива Левина и министра финансов Бецалеля Смотрича об автоматическом продлении срока действия практически всех государственных разрешений и лицензий во всех секторах экономики.

Закон предусматривает продление лицензий и разрешений на деятельность, включая, в частности, лицензии на ведение бизнеса, разрешения в сфере планирования и строительства, лицензии на импорт, производство и т.д.

Действие закона распространяется на период с 28 февраля по 31 мая 2026 года. Все регуляторные разрешения, лицензии и допуски, срок действия которых истекает в этот период, автоматически продлеваются на три месяца. Исключение составят случаи, перечисленные в закрытом списке.