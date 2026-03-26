Планируется реформа, в рамках которой подпись Трампа появится на американских банкнотах

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает инициативу, в рамках которой подпись главы государства может появиться на всех американских банкнотах. Об этом сообщает журнал Vanity Fair.

По сведениям издания, в минфине США уже ведется подготовка новых печатных форм, а обновленные купюры могут поступить в обращение в ближайшие месяцы.

Как отмечает Vanity Fair, речь идет не о временной мере: подпись Трампа должна оставаться на банкнотах до тех пор, пока какая-либо будущая администрация не отменит это решение.

Издание пишет, что подпись президента заменит подпись казначея США и будет размещена рядом с подписью министра финансов Скотта Бессента.

В публикации подчеркивается, что в случае реализации – это будет первый случай в истории США, когда на американской валюте появится подпись действующего президента. Обычно на банкнотах США стоят подписи министра финансов и казначея.