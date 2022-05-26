Рост учетной ставки на фоне политического кризиса: как это отражается на ценах. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Банк Израиля, долгое время упорствовавший в своем прогнозе, что к концу года инфляция снизится сама, и начавший поднимать учетную ставку одним из последних, на этой неделе удивил аналитиков, повысив ставку сразу на 0,4% вместо ожидавшихся 0,25%. Тем самым в центробанке дали понять, что приняли угрозу выхода инфляции из-под контроля всерьез. Впервые за 11 лет учетная ставка в стране была повышена два раза подряд, и можно с достаточной долей уверенности утверждать, что и на следующей встрече монетарной комиссии будет принято решение о новом повышении ставки. Пока что прогнозы говорят о повышении ставки до с текущих 0,75% до 1,5-2% к середине 2023 года, но, если не произойдет коренных изменений в обстановке, подстегивающей инфляцию, я бы сказал, что эти прогнозы оптимистичны.

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Сразу после повышения учетной ставки на страницах израильских СМИ появились дежурные материалы о том, что возврат ипотеки для многих семей подорожает на несколько тысяч шекелей в год. Для начала, стоит вспомнить, что многие из тех же самых СМИ хвалили полтора года назад центробанк за отмену ограничения на получение ипотеки под ставку Prime (то есть под прямую привязку к учетной ставке), игнорируя повышение риска такой ипотеки для покупателей недвижимости. Что касается увеличения ежемесячных платежей: если взять за базовый сценарий, при котором семья взяла ипотеку в 1 миллион шекелей за месяц до начала повышений учетной ставки, и 66% ипотеки взяла под ставку Prime, через два месяца ее выплаты по ипотеке вырастут на 170-190 шекелей в месяц или немногим более 2000 шекелей в год. В целом повышение ставки на 1% при таком сценарии означает подорожание выплат приблизительно на 300-320 шекелей в месяц в зависимости от длительности ипотеки. При меньшей доле ипотеки под ставку Prime повышение выплат будет, соответственно, меньшим. Пока что Банк Израиля не предвидит угрозы роста неплатежеспособности по ипотеке, но опять же, сценарии центробанка пока ограничиваются повышением ставки на 1,5%-2%.

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Многие возлагают надежды на то, что повышение учетной ставки приведет к замедлению темпов роста цен на жилье, однако насколько эти надежды оправданы, пока не ясно. В настоящий момент банковские отчеты свидетельствуют, что спрос на ипотеки не снижается, а рост политической нестабильности снова ставит под угрозу программы развития жилищного рынка.

Что не менее важно, рынок аренды жилья, рост цен на котором в последние годы сильно отставал от роста цен на покупку, начал стремительно сокращать отставание. Именно тот факт, что в индексе потребительских цен жилье представлено только ценами на аренду, нередко вызывал недоуменные вопросы по поводу несоответствия между ростом цен на жилье и официальным уровнем инфляции. Инвесторы, вкладывающие деньги в покупку жилья, зарабатывали на росте стоимость купленной квартиры гораздо больше, чем на ее сдаче в аренду, и не столь активно повышали цены. В 2022 году картина изменилась. В первом квартале рост стоимости аренды вырос во многих районах страны на 20% и больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опередив рост цен на жилье. И никаких реальных инструментов для замедления роста цен на аренду ни у правительства, ни у рынка сейчас нет. Созданная десятилетие назад государственная программа долгосрочной аренды "Дира Леаскир" за годы своего существования вывела на рынок немногим более 2000 квартир. Программ стимулированию частных проектов строительства жилья под долгосрочную аренду, или даже просто под аренду, у государства нет. Более того, все последние правительства, боровшиеся за снижение цен на покупку жилья, выдавливали с рынка частных инвесторов, забывая, что их жилищный фонд это фактически единственный доступный фонд жилья под аренду. Поэтому, несмотря на прирост населения, общее количество квартир, предназначенных для сдачи в аренду, существенно сократилось, особенно в районах повышенного спроса. И здесь стоит напомнить, что в 2011 году триггером, вызвавшим массовые протесты, было повышение цен на молочные продукты, но база этих протестов была заложена именно ростом цен на аренду жилья.

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Ситуация на рынке жилья, несомненно, является предметом головной боли для правительства, которое изо всех сил пытается изыскать способы увеличения жилищного фонда, однако в ситуации, когда каждую неделю работу коалиции подрывает очередной из 60 составляющих ее депутатов, этих усилий недостаточно, чтобы успокоить рынок.

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Несмотря на нестабильность, министерство финансов представило проект закона о регулировании народного хозяйства, в который вошли около 30 инициатив. В представленном документе, , в отличие от предыдущего, нет революционных идей или масштабных реформ, как нет и особой надежды, что правительство доживет до принятия этого закона. Среди того, что стоит отметить – создание комиссии по подготовке к переходу от акциза на бензин к налогу на километраж, дополненное инициативой по переводу системы страхования автотранспорта с глобальной цены на цену за километраж, имеющие минимальные шансы пройти даже при стабильном правительстве инициативы по сокращению бюджетов ультраортодоксальных школ, не преподающих базовые предметы, и по роспуску религиозных советов, очередной этап закона о строительстве метро (взимание сбора за повышение стоимости недвижимости), ликвидация регулирования рынка яиц и птицы и снятие ограничений на импорт мяса из Европы и США, упрощение и стандартизация зарплатных ведомостей, перевод части правонарушений из уголовной сферы в гражданскую.

Однако серьезно обсуждать все эти инициативы сейчас сложно, особенно когда председатель экономической комиссии Кнессета угрожает прекратить голосовать с коалицией, если не будут отменены та часть реформы сельского хозяйства, которая уже вступила в силу, и реформа тарифов на общественный транспорт, которая должна вступить в силу в августе.

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Пока же, помимо регулярных коалиционных кризисов, съедающих большую часть ресурсов правительства, в центр внимания возвращаются профсоюзные организации учителей. Председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид назначила на понедельник забастовку учителей младших классов и воспитателей детских садов в качестве разогрева перед новым этапом противостояния с министерством финансов по поводу коллективного трудового соглашения. Предыдущее соглашение истекло в 2019 году, после чего политический кризис и пандемия сделали переговоры невозможными. В случае объявления новых выборов подписание нового договора может снова сорваться, и Бен-Давид не намерена позволять затягивать переговорный процесс. Несмотря на то, что у организации учителей средних и старших классов есть действующее коллективное трудовое соглашение, его председатель Ран Эрез не намерен упускать возможности улучшить позиции и дает понять, что готов объединить усилия с Бен-Давид. В частности, со следующей недели учителя средних и старших классов прекращают проверять работы выставлять оценки и выдавать табели.

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С социальными работниками министерству финансов удалось договориться к обоюдному удовлетворению сторон. С учителями договориться сложнее – их рабкомы настроены более воинственно и помимо, вопросов зарплат, есть дополнительные камни преткновения. Одним из таких камней является график работы – расписание каникул и распределение рабочих часов между фронтальным преподаванием, индивидуальным преподаванием и внеклассной работой. Еще один камень – вопрос административной гибкости, в том числе – возможности увольнения учителей. В любом случае, насколько эффективно стороны сумеют договориться, мы вряд ли узнаем раньше 31 августа.