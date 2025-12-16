Ford сворачивает выпуск электротранспорта

Американский автомобилестроительный концерн Ford объявил о пересмотре планов развития электрических моделей, сообщив, что этот шаг обойдется ему в 19,5 миллиардов долларов компенсационных и одноразовых расходов.

В частности, Ford прекращает производство электрической версии полноразмерного приводного пикапа F-150 Lightening, обещав выпустить, без указания сроков, новую версию с увеличенной дальностью проезда.

Также отменено производство электрических фургонов для европейского и североамериканского рынков. Оплата предзаказов будет возвращена.

Завод по производству электрокаров в Теннесси будет перепрофилирован на производство пикапов с гибридным двигателем.

При этом полностью уходить с рынка электрокаров корпорация не планирует, но упор будет смещен на разработку компактных моделей в доступном ценовом сегменте.