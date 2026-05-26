Валюты в Израиле на 26 мая 2026 года: курсы евро и доллара рухнули до рекордных отметок
время публикации: 26 мая 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 16:06
Банк Израиля сообщает, что во вторник, 26 мая, валютные торги завершились существенным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.
Курс доллара снизился на 1,651% и составил 2,859 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,571% и составил 3,326 шекеля за €1.