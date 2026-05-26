Минэкологии по просьбе оборонных структур убрал из интернета документы о загрязняющих предприятиях

В комиссии Кнессета по государственному контролю состоялось обсуждение вопроса о сохранении прозрачности относительно экологической ситуации в стране на фоне удаления из интернета десятков тысяч документов, касающихся загрязняющих объектов.

Документы были удалены министерством экологии по просьбе оборонных структур в связи с опасениями относительно уязвимости чувствительных объектов.

По словам представителей минэкологии, документы были удалены на основании запроса Национального управления по чрезвычайным ситуациям после поражения промышленного объекта на юге страны.

Заместитель генерального директора по вопросам экологического лицензирования и предотвращения рисков Ави Хаим пояснил, что база данных содержала сведения о расположении резервуаров, типах материалов, размерах объектов и иные чувствительные данные, что и обусловило меры предосторожности.

Представитель юридического отдела министерства адвокат Маайан Порат-Ганц объяснила, что восстановление данных, которые можно публиковать, затягивается по техническим причинам: документы представляют собой PDF-файлы, в которых невозможно оперативно скрыть отдельные сведения.