последняя новость: 07:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Парки и заповедники на севере Израиля закрыты по указанию Командования тыла

время публикации: 26 мая 2026 г., 06:44 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 06:47
Парки и заповедники на севере Израиля закрыты по указанию Командования тыла
Управление природы и парков Израиля. Фото: Наама Мансфельд

Управление природы и парков сообщило, что из-за ситуации в сфере безопасности и указаний Командования тыла 26 мая будут закрыты несколько природных заповедников и национальных парков на севере Израиля.

Закрываются национальные парки Йехиам и Барам, природные заповедники Нахаль-Ийон, Снир, Тель-Дан, Баниас – источники и водопад, а также национальный парк Хуршат-Таль.

Национальный парк Ахзив останется закрытым до конца месяца в соответствии с приказом командующего округом.

