Парки и заповедники на севере Израиля закрыты по указанию Командования тыла

Управление природы и парков сообщило, что из-за ситуации в сфере безопасности и указаний Командования тыла 26 мая будут закрыты несколько природных заповедников и национальных парков на севере Израиля.

Закрываются национальные парки Йехиам и Барам, природные заповедники Нахаль-Ийон, Снир, Тель-Дан, Баниас – источники и водопад, а также национальный парк Хуршат-Таль.

Национальный парк Ахзив останется закрытым до конца месяца в соответствии с приказом командующего округом.