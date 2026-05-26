"Нашествие" голожаберных моллюсков на побережье Израиля. Фотогалерея

В этом весенне-летнем сезоне около Средиземноморского побережья Израиля заметно возросла концентрация голожаберных моллюсков Goniobranchus annulatus (гониобранхусы кольчатые). Говорить о "нашествии", может быть, и не следует. Однако, если в прошлые годы встречу с одним-двумя представителями этого вида во время заплыва в районе Бат-Яма – Яффо можно было считать удачей, то в этом году эти моллюски встречаются во множестве. Причем не только одиночки (что чаще), но и группы. Для наблюдения за ними не обязательно заплывать далеко, эти моллюски любят теплое мелководье. Но, разумеется, необходимы маска и трубка.

Похожие на героев детских мультфильмов гониобранхусы кольчатые (их обычный размер от 2-3 до 5-6 см) – гости из Индо-Тихоокеанского региона и Красного моря. Для израильского побережья Средиземного моря они – так называемые лессепсианские мигранты. Впрочем, к этой категории относятся сотни видов рыб, крабов, моллюсков, медуз, встречающихся в настоящее время в израильских водах.

Кстати, попадаются около Средиземноморского побережья Израиля и другие голожаберные моллюски – например, Hypselodoris infucata. Но пока Goniobranchus annulatus безусловно лидируют среди голожаберных в состязании за эту часть мирового океана.

Прикасаться к голожаберным моллюскам не рекомендуется. Но, в отличие от некоторых видов медуз, непосредственной опасности для человека они не представляют. В случае касания рекомендуется потом промыть руки морской, потом пресной водой; не тереть глаза и не трогать рот. Если слизь попала в глаза или на ранку – хорошо промыть пресной водой; при жжении, отеке, сыпи или аллергической реакции обратиться к врачу.

Съемки любительские. Камера: Olympus TG-6.