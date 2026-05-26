В Афуле взорвался автомобиль, погиб молодой мужчина

Утром 26 мая в Афуле на улице А-Брош взорвался автомобиль. Предварительно: мужчина около 30 лет в критическом состоянии, он без сознания.

Пострадавший доставлен в городскую больницу "А-Эмек", в процессе эвакуации медики продолжали реанимационные мероприятия.

По прибытии в больницу врачи были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Полиция расследует обстоятельства инцидента, предварительная версия событий – ликвидация на почве сведения счетов в криминальном мире.