В Афуле взорвался автомобиль, погиб молодой мужчина
время публикации: 26 мая 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 09:19
Утром 26 мая в Афуле на улице А-Брош взорвался автомобиль. Предварительно: мужчина около 30 лет в критическом состоянии, он без сознания.
Пострадавший доставлен в городскую больницу "А-Эмек", в процессе эвакуации медики продолжали реанимационные мероприятия.
По прибытии в больницу врачи были вынуждены констатировать смерть мужчины.
Полиция расследует обстоятельства инцидента, предварительная версия событий – ликвидация на почве сведения счетов в криминальном мире.