СМИ: глава ШАБАКа Давид Зини встречался с Мухаммадом Дахланом

Глава общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Давид Зини недавно встречался с бывшим высокопоставленным деятелем ФАТХа Мухаммадом Дахланом, пишут на сайте "Кан" Гили Коэн и Рои Шарон, на сайте Walla Амир Бухбут.

Судя по указанным источникам, встреча проходила во время визита Зини в Объединенные Арабские Эмираты несколько недель назад.

В публикациях отмечается, что встреча прошла на фоне событий в секторе Газы и напряженности в руководстве ФАТХа, а также в связи с возможным обсуждением кандидатур, которые в будущем могли бы заменить главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса.

Walla напоминает, что Дахлан перебрался в ОАЭ и пользуется поддержкой Эмиратов. На фоне подготовки восьмой конференции ФАТХа и разговоров о включении более молодых фигур в руководство ПА звучит критика в адрес ветеранов движения: их обвиняют в том, что они не дают молодому поколению войти в руководство, несмотря на прежние обещания Аббаса.

В израильской системе безопасности, пишет Walla, сохраняется настороженность из-за опасений, что администрация США может принять односторонние решения о будущем сектора Газы и его управлении.

Мухаммад Дахлан. Краткая биография

Мухаммад Юсуф Дахлан родился 29 сентября 1961 года в Хан Юнисе (юг сектора Газы), в 1981-м был одним из создателей экстремистского молодежного движения "Шабиба" (вместе с Маруаном Баргути), изучал менеджмент в Исламском университете Газы. Владеет арабским и ивритом.

В 1981-м был арестован израильскими спецслужбами, приговорен к пяти годам тюремного заключения. В 1988-м был выслан в Иорданию, затем – уже в Тунисе – вступил в Организацию Освобождения Палестины и партию ФАТХ, был одним из координаторов ООП по организации "интифады".

Вернулся в сектор Газы в 1994 году (после подписания "соглашений Осло"). В январе 1994-го принимал участие в секретном совещании между представителями палестинского руководства и израильских спецслужб в Риме по вопросу об организации борьбы с террористическими организациями. В 2000-м году был одним из координаторов переговорного процесса в Кемп-Дэвиде.

Осенью 2000 года поддержал "интифаду Аль-Аксы". По данным израильских спецслужб, был причастен к организации террористического нападения на школьный автобус в секторе Газы в ноябре 2000 года. Сам неоднократно отрицал свою причастность к этому теракту.

Имел чин полковника полиции, возглавлял превентивную службу безопасности в секторе Газы (1997-2002). Был лишен должности личным указом Арафата. Позже, в апреле 2003-го, по настоянию Махмуда Аббаса, был назначен на должность министра безопасности. В августе 2003 года ушел в отставку.

Через три месяца после смерти Арафата, в феврале 2005 года, был приведен к присяге в качестве министра по гражданским делам. В марте 2005-го был назначен координатором процесса размежевания с Израилем в секторе Газы. Затем был избран депутатом парламента по своему округу (Хан Юнис). Победивший на выборах ХАМАС не предложил никакого правительственного поста Дахлану. Несколько тысяч боевиков ФАТХа, прошедших обучение в арабских странах при поддержке США, не смогли эффективно противостоять ХАМАСу. По версии ХАМАСа, военный переворот в Газе в июне 2007-го был "превентивным ударом", не позволившим людям Дахлана захватить власть после победы ХАМАСа на "демократических выборах".

После поражения ФАТХа в Газе Дахлан лишился поста советника по безопасности председателя ПА. Следует отметить, что в июне 2007-го его попросту не было в Газе, и он не вернулся. Поэтому многие в ФАТХе сочли его предателем и трусом.

После поражения ФАТХа в Газе Мухаммад Дахлан некоторое время жил на "Западном берегу", где у него было мало союзников. Хотя председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас под давлением США назначил Дахлана своим заместителем. В августе 2009 года Дахлан был избран в Центральный комитет ФАТХ. Не исключено, что выборы были сфальсифицированы.

В 2010-м ХАМАС обвинял людей Дахлана и его самого в причастности к убийству в Дубае координатора ХАМАСа Махмуда аль-Мабхуха, совершенного агентами "Мосада". Дахлан эти обвинения отрицал.

В июне 2011 года Дахлан был исключен из ФАТХа после неоднократных заявлений Махмуда Аббаса о том, что Дахлан был причастен к смерти Ясира Арафата в 2004 году. Дахлан обвинения отрицал и переехал в Объединенные Арабские Эмираты, где получил должность советника по безопасности, войдя в близкий круг помощников наследного принца Мухаммада бин Заида ан-Нахайяна. Не исключено, что этому способствовали американцы. Мухаммад ан-Нахайян стал фактическим правителем Абу-Даби в 2014 году и президентом Объединенных Арабских Эмиратов в 2022 году.

В ОАЭ Дахлан занимался бизнесом, в основном – строительным. Позже он обосновался в Сербии.

В августе 2011 года прокуратура ПА обвинила Дахлана в убийстве Арафата с помощью яда. Позже утверждалось, что на вещах Арафата якобы были обнаружены следы радиоактивного полония.

В декабре 2014 года в Рамалле начался судебный процесс против Дахлана по обвинению в коррупции. Он находился за границей и не явился на суд, его судили заочно. Дахлан был признан виновным в клевете на Махмуда Аббаса и приговорен к двум годам тюремного заключения, а год спустя признан виновным в растрате, что добавило к его приговору три года.

Дахлан объявлен в розыск властями Турции. Причем его обвиняли не только в преступлениях против Турции, но также, например, в причастности к свержению режима братьев-мусульман в Египте, и называют "киллером Ближнего Востока".

Мухаммад Дахлан владеет СМИ в ОАЭ, Египте и Иордании.

Время от времени кандидатура Мухаммада Дахлана вновь рассматривается в качестве возможного преемника Аббаса и руководителя администрации в Газе. Однако у него нет достаточной поддержки в Палестинской автономии и в Газе. Кроме того, у него очень много врагов в нынешнем руководстве Турции, а также в ряде других государств Ближнего Востока.