Минтуризма Израиля запускает рекламную кампанию в США на 20 млн шекелей

Несмотря на то, что американские авиакомпании продолжают откладывать возобновление полетов в Израиль, министерство туризма запускает кампанию стоимостью 20 миллионов шекелей (10% от годового бюджета министерства) по привлечению туристов из США.

Как сообщает "Глобс", кампания ориентирована на «произраильски настроенную» аудиторию и включает ряд крупных мероприятий. В частности, 590 тысяч шекелей из этой суммы пойдут на гала-вечер в Нью-Йорке с участием высокопоставленных евангелистских священнослужителей.

Также запланированы инвестиционная конференция с презентацией реализованных реформ и программ грантов для вложений в гостиничный сектор Израиля.

В министерстве объясняют выбор сроков тем, что цель – восстановить турпоток к предстоящему зимнему сезону в надежде, что к тому времени ситуация нормализуется и иностранные авиакомпании вернутся.