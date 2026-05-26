Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командование тыла ввело предуведомления о ракетных обстрелах из Ливана

время публикации: 26 мая 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 14:41
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что начиная со вторника, Командование тыла будет рассылать предварительные предупреждения о ракетных и ракетно-бомбовых обстрелах из Ливана – в случаях, когда это позволяют оперативные условия.

Предуведомление будет распространяться через приложение Командования тыла, систему персональных уведомлений, национальный портал Командования тыла и Telegram-каналы Командования тыла.

Время предварительного предупреждения будет относительно коротким и будет зависеть от расстояния до района запуска:

– в приграничной зоне – за несколько секунд до сирены;

– в северном регионе – примерно за минуту до сирены;

– в остальных районах страны – примерно за две минуты до сирены.

После получения предварительного предупреждения жителям рекомендуется приблизиться к защищенному помещению, чтобы при срабатывании сирены можно было немедленно укрыться в соответствии с нормативным временем защиты в вашем районе.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что возможны случаи, когда сирена будет активирована без предварительного предупреждения. Также возможны ситуации, когда предварительное предупреждение отправлено, но сирена в итоге не прозвучит.

Командование тыла продолжит совершенствовать системы оповещения, чтобы по возможности предоставлять населению дополнительное время для безопасного укрытия.

