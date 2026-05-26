x
26 мая 2026
|
последняя новость: 16:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 мая 2026
|
26 мая 2026
|
последняя новость: 16:24
26 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава Генштаба ЦАХАЛа приказал уволить бывшую главу военной прокуратуры из армии

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Скандалы
военная прокуратура
время публикации: 26 мая 2026 г., 15:09 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 15:09
Глава Генштаба ЦАХАЛа приказал уволить бывшую главу военной прокуратуры из армии
Oren Ben Hakoon/POOL

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир принял решение уволить бывшую главу военной прокуратуры генерал-майора Ифат Томер-Иерушалми из армии "ввиду тяжести действий и подозрений".

В сообщении подчеркивается, что сразу после появления подозрений в отношении бывшей главного военного прокурора по делу "Сде-Тейман" Эяль Замир распорядился немедленно отстранить ее от службы.

Решение уволить Томер-Иерушалми принято на фоне постоянного затягивания уголовного процесса.

Согласно решению об увольнении, она не будет иметь права на получение выплаты за "дополнение к сроку службы".

Что касается вопроса воинского звания, то, по мнению начальника Генштаба, вопрос о понижении в звании следует рассмотреть после прояснения и завершения уголовного процесса.

Министр обороны Исраэль Кац был уведомлен о принятых решениях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

От главы Генштаба ЦАХАЛа требуют разжаловать бывшего военного прокурора до Дня независимости
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2026

Завершилось расследование дела Ифат Томер-Йерушалми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

Правительство намерено переподчинить главного военного прокурора начальнику генштаба
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

Расследование по делу бывшего главного военного прокурора официально завершено