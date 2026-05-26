Глава Генштаба ЦАХАЛа приказал уволить бывшую главу военной прокуратуры из армии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир принял решение уволить бывшую главу военной прокуратуры генерал-майора Ифат Томер-Иерушалми из армии "ввиду тяжести действий и подозрений".

В сообщении подчеркивается, что сразу после появления подозрений в отношении бывшей главного военного прокурора по делу "Сде-Тейман" Эяль Замир распорядился немедленно отстранить ее от службы.

Решение уволить Томер-Иерушалми принято на фоне постоянного затягивания уголовного процесса.

Согласно решению об увольнении, она не будет иметь права на получение выплаты за "дополнение к сроку службы".

Что касается вопроса воинского звания, то, по мнению начальника Генштаба, вопрос о понижении в звании следует рассмотреть после прояснения и завершения уголовного процесса.

Министр обороны Исраэль Кац был уведомлен о принятых решениях.