26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Экономика

Кнессет в первом чтении одобрил законопроект о выкупе социального жилья со скидкой

Кнессет
Социальные проблемы
время публикации: 26 ноября 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 19:43
Кнессет в первом чтении одобрил законопроект о выкупе социального жилья со скидкой
Omer Fichman/Flash90

На пленарном заседании Кнессета большинством голосов был одобрен законопроект, регулирующий условия выкупа социального жилья. Законопроект был выдвинут депутатами Наамой Лазими, Михаэлем Битоном, Яноном Азулаем, Кети Шитрит, Арье Дери, Элияху Ревиво, Йосефом Тайебом и другими.

Согласно законопроекту, лицо, прожившее в единице социального жилья в течение пяти лет на законных основаниях и не имеющее в собственности или в собственности близкого родственника квартиры или другой недвижимости, или являющееся супругом, ребенком или родителем солдата, погибшего в боевых действиях, будет иметь право выкупить квартиру, в которой оно проживает, по цене и на условиях, устанавливаемых законопроектом.

Цена будет устанавливаться государственным оценщиком на основании цены, которая могла быть получена от продажи квартиры, за вычетом суммы, которая будет зависеть от количества проживающих в квартире и района ее расположения.

Министерство финансов и министерство жилищного строительства выступают против закона.

Экономика
