БАГАЦ рекомендовал Форуму семей репатриантов отозвать петицию против "Амидара"

Судьи Высшего суда справедливости рекомендовали адвокатам Форума семей репатриантов, депутата Кнессета Михаэля Битона ("Кахоль Лаван") и жильца социального жилья отозвать петицию, поданную ими против министерства строительства и жилищного хозяйства и жилищной компании "Амидар".

Истцы утверждали, что практика, в рамках которой компания систематически уклоняется от уплаты судебных пошлин в делах о выселении жильцов, является незаконной, и требовали аннулировать все существующие дела и отменить судебные решения, вынесенные по делам, где пошлина не была уплачена.

Согласно петиции, основанной на таблице, полученной от "Амидар" в рамках Закона о свободе информации, в период 2012-2023 годов компания подала около 21,5 тысяч исков, и в большинстве случаев не платила судебную пошлину. По оценкам, речь идет о сумме более 16 миллионов шекелей.

В решении, вынесенном судьями Офером Гроскопфом, Алексом Штайном и Рут Ронен, говорится, что "Амидар" действует как представитель государства, и поэтому вопрос об уплате или возврате пошлины лишен практического значения и не влияет на мотивы компании в ведении процессов.