Компания Maersk возвращается в Суэцкий канал

Администрация Суэцкого канала и датский судоходный концерн Maersk подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Как отмечает сайт container-news.com, уже в декабре компания возобновит перевозки по каналу.

"Это шаг возвращает каналу роль кратчайшего, самого быстрого и самого безопасного пути, соединяющего восток с западом. Он поддерживает долговременное функционирование глобальных цепей поставок, открывая перед отраслью новые возможности", – сообщил глава администрации канала адмирал Осама Раби.

Судоходство через Красное море было практически прекращено после того, как йеменские хуситы объявили о присоединении к войне ХАМАСа против Израиля и начали атаковать суда, идущие в Эйлат или через Суэцкий канал. Недавно они сообщили о прекращении атак.

На протяжении двух лет судоходным компаниям приходится использовать более длинный и дорогостоящий маршрут, идущий вокруг Африки. Действия хуситов привели к прекращению работы Эйлатского порта и лишили Египет главного источника иностранной валюты – сборов за проход через канал.