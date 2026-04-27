x
27 апреля 2026
|
последняя новость: 08:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банк "Дисконт" отменяет бонусы и готовится к увольнениям на фоне интеграции ИИ

ИИ
Банк Дисконт
Рынок труда
время публикации: 27 апреля 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 07:51
Yossi Zamir/Flash90

Генеральный директор банка "Дисконт" Ави Леви объявил о новой стратегической программе банка, включающей агрессивные меры по повышению эффективности на всех уровнях организации.

В письме, направленном руководителям рабочего комитета, Леви подчеркнул, что банк стоит перед глубокими изменениями в деловой среде, требующими непростых решений.

Два немедленных шага программы - заморозка премий, бонусов и повышения зарплат, как для руководства банка, так и для всех сотрудников, до дальнейшего уведомления; остановка утвержденной в начале года программы досрочного выхода на пенсию с повышенными компенсациями за увольнение.

В дальнейшем планируется сокращение "избыточных должностей и функций в банке" на фоне усиления конкуренции, прихода международных финтек-компаний, таких как Revolut, а также влияния искусственного интеллекта на банковскую сферу.

"Процессы, которые раньше требовали большого количества сотрудников, быстро становятся автоматизированными, более точными и эффективными", - написал Леви.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook