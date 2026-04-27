Губернатор штата Мэн ветировала мораторий на строительство дата-центров

Губернатор штата Мэн Дженет Миллс наложила вето на прецедентный законопроект, предусматривавший заморозку строительства новых дата-центров.

Законопроект о приостановке строительства крупных новых дата-центров в штате до ноября 2027 года был принят законодательным собранием штата в середине апреля с целью оценки возможных рисков для окружающей среды и электросети.

В случае утверждения он стал бы первым подобным законом в США.

Губернатор Миллс изначально выражала поддержку законопроекту при условии включения в него исключения для проекта дата-центра в городе Джей. После того как законодатели отклонили это условие, она наложила вето.

"Я поддерживала исключение и подписала бы законопроект, если бы оно было в него включено", - заявила Миллс. Законодатели могут преодолеть вето Миллс, если им удастся одобрить законопроект большинством в две трети голосов.

Хотя Мэн стал первым штатом, вынесшим подобный законопроект на подпись губернатору, аналогичные инициативы продвигают и другие штаты - в частности, Нью-Йорк и Южная Каролина. Законодательные усилия в Южной Дакоте и Висконсине потерпели неудачу ранее в этом году. Ряд других штатов рассматривает законопроекты об отмене щедрых налоговых льгот, предоставляемых застройщикам и операторам дата-центров.