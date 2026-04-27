"Делек Моторс" отзывает пикапы Ford в автомастерские

Группа "Делек Моторс", официальный представитель бренда Ford в Израиле, проводит экстренный отзыв для сотен владельцев популярных пикапов F-150, F-250 и F-350.

В общей сложности речь идёт о 832 автомобилях, которым необходимо пройти техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах во избежание неисправности, способной повлиять на безопасность движения.

Основная проблема связана с так называемым модулем прицепа - компонентом, отвечающим за связь между автомобилем и прицепляемым оборудованием. Выяснилось, что в момент запуска двигателя в системе может возникать сбой внутренней связи, вследствие которого указатели поворота или стоп-сигналы прицепа попросту перестают работать. Подобная ситуация не только создает опасность для других участников дорожного движения, лишая их возможности предвидеть маневры автомобиля, но и грозит водителю нарушением ПДД и излишними рисками.

По оценке импортёра, работы по устранению неисправности займут полный рабочий день, поэтому владельцам необходимо заблаговременно записаться в один из сервисных центров сети.

Официальные уведомления будут направлены на актуальные адреса владельцев Почтой Израиля. Те, кто не хочет ждать официального письма, могут уже сейчас ввести номер своего автомобиля на сайте Ford Israel или позвонить на горячую линию по номеру 08-9139995, чтобы выяснить, включен ли их пикап в список отзыва.