Экономика

В Афуле построят дата-центр стоимостью $1,5 млрд

ИИ
Инфраструктура
время публикации: 27 апреля 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 10:09
AP / Image by Argonne National Laboratory

Американская компания Crusoe объявила о планах по возведению в Афуле дата-центра для искусственного интеллекта стоимостью около 1,5 млрд долларов.

Инфраструктура предназначена для обслуживания клиентов Crusoe в Израиле и по всему миру, нуждающихся в доступе к мощным вычислительным сервисам для обучения и запуска моделей ИИ.

Согласно плану, дата-центр будет оснащен не менее чем 12 тысячами GPU последнего поколения от Nvidia. Совокупная мощность комплекса должна достичь 100 МВт.

В августе прошлого года компания приобрела израильский стартап Atero и назначила одного из его сооснователей, Алона Ярива, руководителем израильского направления.

