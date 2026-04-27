Минтранс сократит на треть количество автобусов, заходящих на центральный автовокзал Иерусалима

В связи с запланированным на май началом работ по созданию двух выделенных полос общественного транспорта в районе центрального автовокзала Иерусалима министерство транспорта и департамент генерального транспортного плана Иерусалима приняли решение сократить примерно на 30% число автобусов, въезжающих на центральный автовокзал.

Часть междугородних автобусных маршрутов, следующих в Иерусалим, будет перенаправлена на бульвар Шазар к железнодорожной станции "Биньяней а-Ума".

Также приняло решение полностью отменить с 1 мая маршрут №405, курсирующий между центральными автовокзалами Иерусалима и Тель-Авива в связи со снижением спроса на него. В связи с отменой маршрута №405 будет усилен прежде всего маршрут №480 между Иерусалимом и терминалом Савидор (Арлозоров) в Тель-Авиве. У него появится новая остановка на проспекте Кибуц Галуйот. Параллельно будет усилен маршрут №490, следующий из промзоны Тальпиот в Иерусалиме до Тель-Авив-Савидор-Мерказ, который начнет работать по пятницам.

Кроме того, отменены рейсы маршрута №940 из Иерусалима в Хайфу с воскресенья по четверг: он станет работать только в пятницу и субботу вечером.

Маршруты №401 и №402 между Бней-Браком и Иерусалимом не будут заходить на центральный автовокзал Иерусалима, а будут останавливаться на прилегающих улицах в районах проживания ультраортодоксального населения.

Остановки маршрута №187 (Иерусалим - Адар) и маршрутов №615 и №620 (Иерусалим - Бейт-Шемеш) перенесены на бульвар Шазар.