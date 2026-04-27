Одобрена первая криптовалюта с привязкой к шекелю

Израильское управление по надзору за рынком капитала впервые выдало разрешение на распространение стейблкоина с привязкой к шекелю.

Монета, привязанная по стоимости к шекелю, будет эмитирована компанией Bits of Gold, обладающей лицензией на предоставление услуг в сфере финансовых активов.

Эмиссия будет осуществляться под надзором управления и в соответствии с условиями, установленными в целях защиты средств населения и обеспечения устойчивости деятельности.

Разрешение выдано по результатам масштабной проверки, продолжавшейся около двух лет, в ходе которой компания провела специальный пилотный проект для оценки ее возможностей в сфере эмиссии стейблкоинов и их безопасной, ответственной и контролируемой работы.

В ходе пилотного проекта проверялись возможности компании в области эмиссии стейблкоина и управления им, хранения клиентских активов, управления рисками, текущей операционной деятельности, непрерывности бизнеса, технологических рисков, информационной безопасности и киберзащиты.

Стейблкоин призван обеспечить возможность осуществлять денежные переводы на блокчейн-инфраструктурах, торговать цифровыми активами, проводить быстрые и эффективные расчеты между финансовыми организациями, а также разрабатывать новые инновационные финансовые сервисы на основе технологии блокчейн.

Особый акцент сделан на поддержании полного резервного покрытия в соотношении 1:1 между эмитированными монетами и резервными активами, хранении резервных активов в Израиле на выделенных обособленных счетах, управлении ликвидностью и наличии механизмов погашения, доступных в любое время, а также на обязанности оперативно и в режиме реального времени сообщать Управлению о любых нештатных ситуациях или существенных изменениях в деятельности.