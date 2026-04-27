27 апреля 2026
|
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

За полгода до конца каденции правительство впервые назначит женщину гендиректором министерства

Госсектор
время публикации: 27 апреля 2026 г., 22:02 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 22:09
За полгода до конца каденции правительство впервые назначит женщину гендиректором министерства
Wikipedia/ Noga Melasa

На протяжении всей каденции действующее правительство Израиля подвергалось критике за отказ министров назначать женщин на должности генерального директора или заместителя генерального директора министерства на постоянной основе.

За полгода до конца каденции правительства министр алии и интеграции Офир Софер принял решение назначить Дганит Санкер-Ланга на должность, которую она занимала при прошлом правительстве и которую была вынуждена покинуть с назначением Софера.

При этом стоит отметить, что выбор Софера в пользу Санкер-Ланга был сделан только после того, как ему не удалось назначить на должность, освободившуюся после ухода Авихая Кахане, своего главу канцелярии.

Санкер-Ланга после ухода из министерства алии и интеграции занимала руководящую должность в управлении "Ткума", а полгода назад заняла должность замгендиректора Музея Израиля.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook