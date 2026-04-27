За полгода до конца каденции правительство впервые назначит женщину гендиректором министерства

На протяжении всей каденции действующее правительство Израиля подвергалось критике за отказ министров назначать женщин на должности генерального директора или заместителя генерального директора министерства на постоянной основе.

За полгода до конца каденции правительства министр алии и интеграции Офир Софер принял решение назначить Дганит Санкер-Ланга на должность, которую она занимала при прошлом правительстве и которую была вынуждена покинуть с назначением Софера.

При этом стоит отметить, что выбор Софера в пользу Санкер-Ланга был сделан только после того, как ему не удалось назначить на должность, освободившуюся после ухода Авихая Кахане, своего главу канцелярии.

Санкер-Ланга после ухода из министерства алии и интеграции занимала руководящую должность в управлении "Ткума", а полгода назад заняла должность замгендиректора Музея Израиля.