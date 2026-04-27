Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Nvidia арендовала площади под лаборатории в Ришон ле-Ционе

ИИ
Ришон ле-Цион
время публикации: 27 апреля 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 21:36
Nvidia арендовала площади под лаборатории в Ришон ле-Ционе
Michael Giladi/Flash90

Производитель ИИ-чипов Nvidia расширяет площади своих лабораторий в Израиле. Как сообщает "Глобс", корпорация арендует этаж в офисном здании компании "Мивне" в промышленной зоне Ришон ле-Циона

Помещение будет арендовано у EdgeConneX, которая построила на территории серверную ферму. Ожидается, что Nvidia будет использовать инфраструктуру охлаждения и электроснабжения объекта, но оснастит его собственными графическими процессорами и коммуникационными чипами.

По имеющейся информации, средняя стоимость аренды в здании составляет около 70 шекелей за квадратный метр.

