Nvidia арендовала площади под лаборатории в Ришон ле-Ционе

Производитель ИИ-чипов Nvidia расширяет площади своих лабораторий в Израиле. Как сообщает "Глобс", корпорация арендует этаж в офисном здании компании "Мивне" в промышленной зоне Ришон ле-Циона

Помещение будет арендовано у EdgeConneX, которая построила на территории серверную ферму. Ожидается, что Nvidia будет использовать инфраструктуру охлаждения и электроснабжения объекта, но оснастит его собственными графическими процессорами и коммуникационными чипами.

По имеющейся информации, средняя стоимость аренды в здании составляет около 70 шекелей за квадратный метр.