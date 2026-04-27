27 апреля 2026
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
27 апреля 2026
|
27 апреля 2026
|
последняя новость: 22:24
27 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Кнессет утвердил возмещение работодателям социальных выплат резервистам

время публикации: 27 апреля 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 21:24
Кнессет утвердил возмещение работодателям социальных выплат резервистам
Депутаты Кнессета утвердили в понедельник, 27 апреля, во втором и третьем чтениях поправку к Закону о национальном страховании, согласно которой работодатели резервистов будут на постоянной основе получать возмещение за дни службы своих сотрудников.

Закон является инициативой министра финансов Бецалеля Смотрича, министра обороны Исраэля Каца и министра труда Ярива Левина.

В то время работодатель не платит работнику зарплату за дни службы, он обязан продолжать осуществлять социальные отчисления – пенсионные, в счет выходного пособия, в фонд повышения квалификации и т.д., которые могут достигать 20% от стоимости зарплаты.

С февраля этого года государство начало компенсировать работодателям компонент социальных выплат за период резервистской службы работников на основании временного постановления. Теперь данный механизм закреплён как постоянная часть законодательства.

Экономика
