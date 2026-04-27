x
27 апреля 2026
|
последняя новость: 19:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 апреля 2026
|
27 апреля 2026
|
последняя новость: 19:14
27 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израиль удержал из палестинских налогов задолженности ПА за электричество, воду и террор

Минфин
Налоги
Бецалель Смотрич
Палестинская администрация
время публикации: 27 апреля 2026 г., 19:14 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 19:29
Израиль удержал из палестинских налогов задолженности ПА за электричество, воду и террор
AP Photo/Tara Todras-Whitehill, File

В соответствии с распоряжением министра финансов Бецалеля Смотрича, в этом месяце Палестинской администрации не были переведены налоговые поступления, составившие в апреле более 740 миллионов шекелей.

590 миллионов шекелей из этой суммы были удержаны для оплаты долга палестинской автономии перед "Хеврат Хашмаль", водными концернами и экологическими компаниями. Удержаны также средства, которые Палестинская администрация предназначала для передачи террористическим структурам.

Остаток суммы был заморожен в соответствии с политикой министра, действующей около года: не переводить средства Палестинской администрации из-за ее деятельности против Государства Израиль на международной арене и поддержки поощрения террора.

"Мы не будем переводить деньги, которые в итоге попадают к террористам, – прокомментировал свое распоряжение министр финансов Бецалель Смотрич. – Наша политика ясна: каждый шекель, предназначенный для поощрения террора или враждебной деятельности, будет удержан. В то же время мы действуем ответственно, чтобы обеспечить направление средств на защиту жизненно важных интересов Израиля. Тот, кто выбирает борьбу против Государства Израиль на международной арене и поддержку террора, заплатит цену".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 декабря 2025

"Исламский джихад" осудил решение Аббаса прекратить выплаты семьям "шахидов" и заключенных
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 ноября 2025

Министр финансов ПА уволился после того, как продолжил выплаты террористам "вопреки указаниям"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 сентября 2025

Палестинская администрация приветствовала план Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 июня 2025

Министр финансов против Банка Израиля и борьба с санкциями. Экономический обзор