Израиль удержал из палестинских налогов задолженности ПА за электричество, воду и террор

В соответствии с распоряжением министра финансов Бецалеля Смотрича, в этом месяце Палестинской администрации не были переведены налоговые поступления, составившие в апреле более 740 миллионов шекелей.

590 миллионов шекелей из этой суммы были удержаны для оплаты долга палестинской автономии перед "Хеврат Хашмаль", водными концернами и экологическими компаниями. Удержаны также средства, которые Палестинская администрация предназначала для передачи террористическим структурам.

Остаток суммы был заморожен в соответствии с политикой министра, действующей около года: не переводить средства Палестинской администрации из-за ее деятельности против Государства Израиль на международной арене и поддержки поощрения террора.

"Мы не будем переводить деньги, которые в итоге попадают к террористам, – прокомментировал свое распоряжение министр финансов Бецалель Смотрич. – Наша политика ясна: каждый шекель, предназначенный для поощрения террора или враждебной деятельности, будет удержан. В то же время мы действуем ответственно, чтобы обеспечить направление средств на защиту жизненно важных интересов Израиля. Тот, кто выбирает борьбу против Государства Израиль на международной арене и поддержку террора, заплатит цену".