Минюст: использование камер распознавания номеров для штрафов за парковку запрещено

Управление по защите персональных данных при министерстве юстиции Израиля опубликовало специальное разъяснение для муниципалитетов, в котором подчеркнуло, что использование камер, оснащенных технологией распознавания номерных знаков (LPR) местными органами власти в целях контроля за соблюдением правил парковки запрещено, поскольку не имеет прямого разрешения в законе и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

В декабре 2025 года Тель-Авивский окружной суд вынес решение по делу № 12825-12-24 "Cipher Place Ltd против муниципалитета Рамат-Гана" (09.12.2025), в котором поддержал позицию государства и констатировал, что использование камер LPR в правоприменительных целях требует прямо предусмотренного законом полномочия.

Согласно позиции министерства юстиции, сам факт использования местными органами власти камер LPR представляет собой нарушение неприкосновенности частной жизни, поскольку такие камеры способны автоматически распознавать регистрационные номера транспортных средств, накапливать считанные данные и сопоставлять их с иными базами данных, находящимися в распоряжении властей.

Помимо этого, системы LPR располагают возможностью автоматической обработки данных в значительных объёмах, включая определение местонахождения конкретного транспортного средства и, как следствие, геолокации и перемещений его владельца.

Управление по защите персональных данных оставляет за собой право воспользоваться предоставленными ему полномочиями для пресечения указанных нарушений в соответствующих случаях.