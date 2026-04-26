Началась выплата единовременной помощи жителям населенных пунктов на границе с Ливаном

Началась выплата единовременной помощи жителям населенных пунктов, находящихся на границе с Ливаном. 26 апреля были разосланы первые СМС-сообщения на мобильные телефоны получателей со ссылкой на цифровой кошелек кредитной компании CAL.

Размер выплаты зависит от состава семьи: одиночки получат тысячу шекелей, супружеская пара без детей – две тысячи, семья с ребенком или родитель-одиночка – две с половиной тысячи.

По информации "Мако", общий бюджет программы – 44 миллиона шекелей. Помощь полагается около 17 тысяч домохозяйств.

Потратить средства можно только в магазинах и предприятиях, расположенных не дальше чем два километра от северной границы, так как одна из целей программы – поддержать местных предпринимателей.

Цифровым кошельком можно будет воспользоваться в течение двух лет. Список получателей этой выплаты был составлен по данным, полученным от местных органов власти.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что тысячи жителей населенных пунктов, находящихся от границы дальше, чем на два километра, возмущены решением правительства, так как тоже страдают от ракетных обстрелов и атак беспилотников. Возмущены также жители Кирьят-Шмоны, которые напоминают, что им была обещана ежемесячная помощь. Однако минфин заявил, что регулярные выплаты изначально предусматривались лишь для новых жителей, а не для тех, кто оставался в зоне конфликта.

Для привлечения новых жителей в пострадавшие города, такие как Кирьят-Шмона, Шломи и Метула, правительство выделило отдельный бюджет в 30 миллионов шекелей. Резервисты и их семьи, переехавшие в эти населенные пункты, смогут получать в течение года ежемесячное пособие: тысячу шекелей на одиночку и две тысячи на семью.