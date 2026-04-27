SIPRI: мировые расходы на вооружения растут, страны NATO занимаются "креативной" статистикой

Согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), 2025 год стал 11-м подряд годом роста глобальных расходов на вооружения.

В общей сложности в 2025 году государства потратили на вооружения рекордные 2,89 триллиона долларов. Уровень военных расходов от глобального ВВП составил 2,5%, максимума с 2009 года.

США, Китай, Россия, Германия и Индия вместе обеспечили 58% мировых военных расходов, что составляет 1,686 трлн долларов.

Военные расходы США, мирового лидера по расходам на вооружение, в 2025 году снизились на 7,5% до 954 миллиардов долларов, в основном из-за блокирования Конгрессом США новой военной помощи Украине.

На втором месте – Китай, который 31 год подряд продолжает увеличивать расходы на вооружение. Рост военной мощи Китая имеет серьезные региональные последствия, стимулируя рост оборонных расходов в Японии, Тайване, Филиппинах, Австралии.

Значительная часть роста глобальных военных расходов в 2025 году пришлась на Европу. Там расходы увеличились на 14% – до 864 млрд долларов. Полномасштабное вторжение России в Украину в начале 2022 года изменило восприятие собственной безопасности европейскими странами. Многие правительства опасаются, что Россия может представлять более широкую угрозу за пределами Украины. В ответ европейские государства – особенно члены НАТО – увеличивают оборонные бюджеты, чтобы укрепить свои вооружённые силы и сдерживать дальнейшую агрессию.

Среди европейских стран крупнейший рост военных расходов 2025 году показала Германия. Ее оборонный бюджет вырос на 24% до 114 млрд долларов, что сделало страну четвертой в мире по этому показателю. Впервые с 1990 года военные расходы Германии превысили ориентир NATO в 2% ВВП, достигнув 2,3%.

Вместе с тем, в SIPRI подчеркивают, что, вопреки заявлениям, только 23 из 32 стран альянса на самом деле достигли показателя оборонных расходов в 2% от ВВП, а остальные занимаются "креативной" статистикой. В качестве такого примера в SIPRI приводят Италию, которая включила в статистику военных расходов 5,6 миллиардов евро на цели, военными расходами не являющиеся.

Индия заняла пятое место в мире по военным расходам в 2025 году с ростом на 8,9% до 92,1 млрд долларов на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем и Пакистаном.

Военные расходы на Ближнем Востоке, по оценке SIPRI, составили 218 млрд долларов в 2025 году, что всего на 0,1% больше, чем за год до того.

Несмотря на более чем два года непрерывных боевых действий, отчёт показывает, что военные расходы Израиля снизились в 2025 году на 4,9% до 48,3 млрд долларов на фоне снижения интенсивности боевых действий в Газе.